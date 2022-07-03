Advertisement

لبنان

"للتفاح أيضاً مهرجان في لبنان"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-07-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-967946-637924451172472040.jpg
Doc-P-967946-637924451172472040.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يأتي موسم التفاح في لبنان هذه السنة وسط إكتمال مسلسل الأزمات ، وخاصةً على صعيد إرتفاع سعر اليد العاملة والمحروقات ، وفي طليعتها مادة المازوت الأساسية في عملية تبريد الإنتاج في البرادات من أجل حفظه لبداية الشتاء لكي تكون أسعاره أفضل.
Advertisement
وعلى خطٍ آخر يبدو أن التصدير لن يكون سهلاً أبداً في ظل الأزمات التي يمر بها البلد وصعوبة التصدير والمواصفات المطلوبة والأكلاف التي تلحق بهذه العملية .
 
من هذا المنطلق، تسعى وزارة الزراعة بالتنسيق مع البلديات والجمعيات والتعاونيات الزراعية الى تسويق الكم الأكبر من الانتاج محلياً عبر اقامة"أيام ومهرجانات خاصة بالتفاح"في مختلف المناطق وخاصةً الجردية منها حيث الإنتاج الأكبر والأجود .وتتوزع هذه المناطق من جبة بشري، الى حدث الجبة، ومرتفعات تنورين، وصولاً الى جبة المنيطرة ، أي اللقلوق وقرطبا والعاقورة والمجدل ، مروراً بجرد كسروان ، أي كفرذبيان وحراجل وختامها في الباروك .
يوميات ومهرجانات التفاح لهذه السنة:
وبحسب المعطيات، يسعى المعنيون ونواب المناطق أن يسوقوا عبر معارفهم وقدراتهم لهذه الفعاليات من أجل أن تكون يوميات المونة اللبنانية غلّتها من التفاح وفيرة لكي تسند المزارع وتساعده على الإستمرار وخاصةً في فصل الشتاء .
مصدرٌ مواكب لتنظيم هذه الروزنامة أكد "أن هناك تواصلا متقدما مع الجيش لكي تكون له مشاركة فاعلة في معظم هذه الفاعليات ما يزيدها زخماً لما للجيش من صفة وإحترام من قبل كل الفئات اللبنانية".

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-07-03
04:41 | 2022-07-03
04:29 | 2022-07-03
04:15 | 2022-07-03
04:04 | 2022-07-03
04:00 | 2022-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website