"نواب التغيير" صامتون أمام هذا الملف

برزت لدى مجموعات ناشطة في المجتمع المدني، مؤخراً، تساؤلاتٍ عن "الصمت" الذي يسيطرُ على أوساط العديد من نواب "التغيير" خصوصاً عندما تعلّق الأمرُ بموضوع الإتصالات واستمرار شحّ الطحين والخبز في مختلف المناطق اللبنانية.

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وتبين أن هناك مطالبات عديدة باتجاه النواب التغييرين لتقديم طعون قانونيّة عبر المراجع المختصة بشأن ما حصل في ملف تعرفة الاتصالات الجديدة.