مشهدٌ سيتكرر.. ماذا سيجري غداً؟

من المتوقع أن تشهد المصارف، يوم غدٍ الإثنين، ازدحاماً خانقاً أمامها، وذلك بعد تحويل رواتب القطاع العام إلى حسابات الموظفين المصرفيّة.

وإزاء ذلك، تبين مؤخراً أن المصارف تحضر الأرضية اللازمة لذلك، إن لجهة تحضير الصرافات الآلية التابعة لها من جهة، أو لناحية تأمين السيولة بالدولارات في كافة الفروع، إذ أن سحب الرواتب سيكون بالدولار على منصة "صيرفة"، استناداً للتعميم رقم 161 الصادر عن مصرف لبنان.