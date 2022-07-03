السّعودية ومصر والإمارات.. هل قاطعوا بيروت حقاً؟

كان لافتاً غياب وزراء الخارجية مصر والسعودية والإمارات عن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي انعقد في بيروت، أمس السبت، على الرغم من حضور وفودٍ دبلوماسية تمثل هؤلاء الوزراء ودولهم.

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أوساطٌ سياسية عديدة قرأت في هذا الغياب "رسالة" إلى لبنان، مفادها أنه "لا قبول بالسياسة العامة القائمة فيه"، في حين أن أوساطاً أخرى تحدثت عن أن حضور ممثلين عن دول مصر والسعودية والإمارات، يعتبرُ مشاركة فعلية وبالتالي لا مُقاطعة.

واعتبرت تلك الأوساط أنّ موقف مصر بشأن لبنان يتّسم بالانفتاح الكامل خصوصاً أن الدعم كاملٌ ومطلق له، كما أن السعودية فتحت أبوابها مجدداً باتجاه لبنان وكذلك الإمارات، معتبرة أن "عدم الحضور لا يعني انكسار الجرّة مجدداً بين لبنان دول الخليج"، وأضافت: "الأملُ دائماً باستمرار الحضور العربي في لبنان لأن ذلك يعزز من مكانته السياسية".