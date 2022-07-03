في هذا الموعد... بو حبيب يتوقّع التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل

توقع وزير الخارجية والمغتربين، في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بو حبيب، في حديث للـLBCI أن "نتوصل إلى اتفاق في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل في شهر ايلول".

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وأكد أنه لم تقاطع اي دولة عربية المشاورات التي حصلت في بيروت في الايام الماضية لكن بعض الوزراء انشغلوا وكل الدول تمثلت في هذا اللقاء.

وقال: نؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية ونتمنى أن يشارك الرئيس السوري في القمة العربية التي ستنعقد في الجزائر لكن الامر يتطلب إجماعا عربيا.