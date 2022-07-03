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لبنان

في هذا الموعد... بو حبيب يتوقّع التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل

Lebanon 24
03-07-2022 | 03:21
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توقع وزير الخارجية والمغتربين، في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بو حبيب، في حديث للـLBCI أن "نتوصل إلى اتفاق في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل في شهر ايلول".
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وأكد أنه  لم تقاطع اي دولة عربية المشاورات التي حصلت في بيروت في الايام الماضية لكن بعض الوزراء انشغلوا وكل الدول تمثلت في هذا اللقاء.
 
وقال:  نؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية ونتمنى أن يشارك الرئيس السوري في القمة العربية التي ستنعقد في الجزائر لكن الامر يتطلب إجماعا عربيا.

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