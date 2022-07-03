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لبنان

في لبنان.. ماذا يُخبئ لنا طقس الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
03-07-2022 | 03:20
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، ان يكون الطقس غداً قليل الغيوم اجمالاً، دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي المناطق الداخلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة عصرا.
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 وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: طقس صيفي مستقر ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة. معدل درجات الحرارة لشهر تموز على الساحل يتراوح ما بين 24 و 32 درجة. 
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
 
اليوم الأحد:
 
قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل محدود في المناطق الداخلية والجبلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة عصراً.
 
الإثنين:
 
قليل الغيوم اجمالا، دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي المناطق الداخلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة عصرا.
 
الثلاثاء:
 
قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة مع تشكل ضباب على المرتفعات المتوسطة عصرا.
 
الأربعاء:
 
قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وتشكل ضباب على المرتفعات المتوسطة عصراً. 
 
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 17 الى  33 .
 
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.
 
- الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب . 
 
- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 55 و 85 %. 
 
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء:  26 درجة. 
 
- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق .
 
- ساعة شروق الشمس: 05,32  ساعة غروب الشمس:   19,53 .
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