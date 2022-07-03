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لبنان

جديدُ الكهرباء في لبنان.. ماذا حصل فجراً؟

Lebanon 24
03-07-2022 | 03:52
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ذكرت قناة "الجديد" أن "معمل دير عمار الحراري توقف عن إنتاج الطاقة الكهربائية عند الساعة 4.30 فجر اليوم الأحد بشكل كامل".
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ولفتت "الجديد" إلى أن "توقف المعمل عن الإنتاج جاء بطلب من مديرية التنسيق في كهرباء لبنان من دون اعطاء أي اسباب للتوقف"، وأضافت: "بذلك، يكون معمل دير عمار خارج الخدمة منذ ساعات الفجر الاولى".
 
 
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