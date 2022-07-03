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لبنان

توقيف مروجي مخدّرات ينشطان في المتن وكسروان... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-07-2022 | 04:04
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، البيان التالي:

في إطار العمليات النوعيّة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات التي تستهدف فئة الشّباب اللّبناني في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشّعبة حول قيام مجهولَيْن بترويج المخدّرات في المتن وكسروان.
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 على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكورَيْن. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت من تحديد هويتَيهما، وهما:

 ش. خ. (من مواليد عام ١٩٨٣، لبناني)
 ل. ش. (من مواليد عام ١٩٩٣، لبنانية)
   بتاريخ 28-06-2022 وبعد رصدٍ ومراقبة، نفّذت إحدى دوريات الشّعبة كمينًا محكمًا في محلّة طبرجا، نتج عنه توقيفهما، على متن سيارة نوع "دودج" لون كحلي -جرى ضبطها- أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في المحلّة.

بتفتيشهما والسّيارة، تم ضبط ما يلي:

 /53/ مظروفًا بداخله مادّة الكوكايين زِنتها /238/ غ

 /8/ مظاريف بداخلها مادّة باز الكوكايين زِنتها /33/غ

/50/ طبة بلاستيكية بداخلها مادّة باز الكوكايين زِنتها /290/غ

علبة بداخلها أدوات تُستخدم في تعاطي المخدّرات، مصفاة لون أحمر، هاتفَين خلويَين، ومبالغ مالية.

   بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات لعددٍ من الزبائن، على متن السّيارة المضبوطة، وأنهما ينشطان في العديد من مناطق المتن وكسروان.

   أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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