منصة الغاز في كاريش.. هل تضرّرت بسبب عملية "حزب الله"؟

أكّدت شركة "إنرجيان" اليونانية التي تديرُ منصّة الغاز العائمة في حقل كاريش المُتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل أن "سفينتها آمنة"، وذلك عقب إطلاق "حزب الله" طائرات مسيرة "غير مسلحة" باتجاه الحقل البحري المُشار إليه، أمس السبت.

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ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، فإنّه "لم يتم تعطيل روتين العمل في المنصّة إثر الحادثة التي حصلت"، مؤكدة "ثقتها الكاملة بالسلطات الإسرائيلية ونظام الدفاع العسكري الذي يحميها".



وكان "حزب الله"، أعلن، مساء السبت، تبنّيه إطلاق 3 مسيرات غير مسلحة باتجاه المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وتحديداً عند حقل كاريش.