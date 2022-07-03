رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدّث عن "حزب الله".. هذا ما قاله

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إنّ "مسيرات حزب الله حاولت المساس بمنشآت إسرائيلية في المياه الاقتصادية الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن "حزب الله يواصل بطرق إرهابية المساس بقدرة لبنان على التوصل لاتفاق لترسيم الحدود".

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وأضاف: "إيران وحماس وحزب الله لا ينتظرون وعلينا أن نتحرك ضدهم في جميع المجالات وهذا ما سنفعله".

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن "المياه الاقتصادية جزء من إسرائيل، وليست منطقة نزاع ولا نقاش بشأنها"، وأضاف: "حزب الله يحاول تقويض السيادة الإسرائيلية بشتى الطرق على الأرض وفي الجو والبحر".

(الجزيرة)

