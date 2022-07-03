أمرٌ بيد "حزب الله" يخيف إسرائيل.. تقرير يسردُ ما تبحثه تل أبيب

نشر موقع "والاه" الإسرائيلي تقريراً، اليوم الأحد، كشف فيه أن جيش العدو يبحث في حيثيات الرّد العسكري على "حزب الله"، وذلك بعد إرسال الأخير طائرات مُسيرة "غير مسلحة" إلى المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل عند حقل كاريش، أمس السبت.

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وذكر التقرير الذي ترجمه "لبنان24" أن "مصادر أمنية إسرائيليّة أثارت مخاوف من أن حزب الله سيحاول في المرة المقبلة إرسال العديد من الطائرات من دون طيار"، وأضاف: "هناك خيارٌ آخر يتمثل بإرسال طائرة من دون طيار مُحملة بالمتفجرات. إلا أن مسؤولي الأمن في الكيان الإسرائيلي أوضحوا أن مثل هذا الإجراء لا يُشكل تهديداً كبيراً لمنصة الغاز العائمة في كاريش، لكنه سيفقد العاملين في الحفر الشعور بالأمن والأمان".

ولفت التقرير إلى أنّ التحقيق الأولي بحادثة المسيرات يشيرُ إلى عدم حصول انفجارات فرعية خلال عملية الاعتراض التي نفذتها أنظمة الدفاع الإسرائيلية، ما يعني أن الطائرات كانت غير مسلحة ولم تشكل خطراً على منصة الغاز.

مع هذا، فقد كشف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، ران كوخافي، تفاصيل ما حصل في محيط كاريش.



وخلال حديث إذاعي مع "إف إم 103"، قال ران كوخافي إن "المياه الاقتصادية كلها تقع ضمن المساحة الإسرائيلية، وإن حزب الله يحاول المس بالسيادة الإسرائيلية بشتى الطرق".



وأضاف كوخافي: "تم تلقي معلومات استخباراتية في وقت مبكر، حول هذا الموضوع، وانتشرت في ساعات الظهر من يوم السبت السفن البحرية في عرض البحر، والطائرات حلقت في الجو، ومقاتلو اليابسة أخذوا مواقعهم، وكذلك رجال المخابرات والمراقبة الجوية..كلهم قاموا بأداء مهامهم للدفاع عن إسرائيل، وأظهر التحقيق الأولي الذي أجريناه، أن "حزب الله" أطلق ثلاث طائرات بدون طيار، من لبنان باتجاه المجال، الذي نسميه المياه الاقتصادية لإسرائيل، وقامت أنظمة الكشف بتتبع سير هذه الطائرات، طوال الرحلة".



وتابع: "هذه الطائرات لا ترتفع كثيرا أثناء تحليقها، ولا تندفع بسرعة ولكن يصعب جداً تحريها، لكن أنظمة الكشف المتطورة لدينا نجحت بالكشف عنها، ومن هذه اللحظة تمت المباشرة بتنفيذ إجراء قتالي".



وأردف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أنا لا أتحدث بالنيابة عن "حزب الله"، ولكني أعتقد أنهم تكبدوا خسارة مدوية على المستوى العملياتي.. لقد حاول القيام بعملية تنخرط ضمن المعارك النفسية وتشكيل الوعي عند الآخر، لكنها لم تنجح.. نحن نقوم بجمع شظايا تلك المسيرات، وبقدر ما نعرف فهي لم تحمل أية أسلحة سوى كاميرات للتصوير بهدف رصد مياهنا الاقتصادية".

رئيس الوزراء الإسرائيلي يُعلّق

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إنّ "مسيرات حزب الله حاولت المساس بمنشآت إسرائيلية في المياه الاقتصادية الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن "حزب الله يواصل بطرق إرهابية المساس بقدرة لبنان على التوصل لاتفاق لترسيم الحدود".



وأضاف: "إيران وحماس وحزب الله لا ينتظرون وعلينا أن نتحرك ضدهم في جميع المجالات وهذا ما سنفعله".

منصة "إنرجيان".. هل تضررت بسبب عملية "حزب الله"؟

إلى ذلك، أكّدت شركة "إنرجيان" اليونانية التي تديرُ منصّة الغاز العائمة في حقل كاريش المُتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل أن "سفينتها آمنة"، وذلك عقب إطلاق "حزب الله" الطائرات المُسيّرة.



ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، فإنّه "لم يتم تعطيل روتين العمل في المنصّة إثر الحادثة التي حصلت"، مؤكدة "ثقتها الكاملة بالسلطات الإسرائيلية ونظام الدفاع العسكري الذي يحميها".