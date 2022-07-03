التيار يتوجه للقضاء بدعوى جديدة... ما القصة؟

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صدر عن لجنة الإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:أورد النائب أشرف ريفي في مقابلة إذاعية مجموعة من الإدعاءات الكاذبة التي تأتي في سياق ما دأب على تكراره من اتهامات ساقطة ومزيفة.وبما انه تحدّانا ان ننفي ذلك، فاننا ندعوه الى إبراز ما لديه من وثائق واتهامات مزعومة أمام وسائل الاعلام وامام القضاء، لنثبت مرّة جديدة زيف اتهاماته بموجب احكام قضائية تدينه بجرمي القدح والذم كما جرت عليه العادة.وبما انه سيمتنع عن ذلك لعلمه اليقين بزور وكذب ادعاءاته، فإننا من سيتوجه للقضاء بدعوى جديدة بحقّه لنثبت مرة اخرى للناس عدم مصداقيّته.