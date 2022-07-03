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لبنان

استقرت الرصاصة في صدره... اليكم ما حصل

Lebanon 24
03-07-2022 | 05:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن  تعرض شخص من آلـ" مطر" لاطلاق نار من قبل شخص آخر  من آلـ "زعيتر"، ما ادى الى اصابته بطلق ناري في صدره وذلك في منطقة "المعمورة" مقابل "صيدلية المعمورة".

وعلى الفور، تم نقله الى أحد مستشفيات المنطقة للعلاج.
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زعير

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