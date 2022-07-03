استقرت الرصاصة في صدره... اليكم ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض شخص من آلـ" مطر" لاطلاق نار من قبل شخص آخر من آلـ "زعيتر"، ما ادى الى اصابته بطلق ناري في صدره وذلك في منطقة "المعمورة" مقابل "صيدلية المعمورة".



وعلى الفور، تم نقله الى أحد مستشفيات المنطقة للعلاج.

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