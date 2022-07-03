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لبنان

بعد تزايد إصابات كورونا.. تنظيم "ماراثون فايزر" في هذا التاريخ

Lebanon 24
03-07-2022 | 06:03
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بعد تزايد أعداد اصابات كورونا، أعلنت وزارة الصحة تنظيم "ماراثون فايزر" من الاثنين 4 تموز لغاية الخميس 7 تموز 2022.
 
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