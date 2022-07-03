في القبة... حريق أعشاب والاهالي يناشدون

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق اعشاب داخل احدى الاراضي في شارع الهندسة في منطقة القبة.



وناشد الاهالي فوج الاطفاء للاسراع والتدخل قبل تمدد النيران ووصولها الى المنازل، بسبب سرعة الرياح.

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