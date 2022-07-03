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لبنان

في القبة... حريق أعشاب والاهالي يناشدون

Lebanon 24
03-07-2022 | 06:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق اعشاب داخل احدى الاراضي في شارع الهندسة في منطقة القبة.

وناشد الاهالي فوج الاطفاء للاسراع والتدخل قبل تمدد النيران ووصولها الى المنازل، بسبب سرعة الرياح.
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حريق

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