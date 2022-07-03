ميراي خوري في رسالة مؤثرة لابنها: لم أكن أعلم أن هذه كانت آخر امتحانات رسمية ستجريها

نشرت ميراي بازرجي الخوري، والدة الشاب الياس الخوري الذي قضى في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، "بوستًا" عبر حسابها على فيسبوك قالت فيه:

"يا ملاكي، لم أكن أعلم أن هذه كانت آخر امتحانات رسمية ستجريها. لم نحتفل بما يكفي عندما حصلت على درجة "جيد" في امتحانات الشهادة المتوسطة. اعتقدت أنها مجرد شهادة وسيأتي العديد من بعدها. بالأمس، كنت ستجري امتحانات BACII وكنت سأنتظر خارج المدرسة طوال فترة الامتحانات تماما كما فعلت في المرة السابقة. اعتقدت ان الاحتفال الأكبر كان سيكون هذا العام. إلى أن نلتقي يا ملاكي، اشتقت اليك كثيرا".

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وأرفقت المنشور بصورة لإلياس من داخل السايرة وهو يقوم بالمراجعة قبل الدخول إلى الامتحانات، وأخرى برفقة رفاقه، وصورة عن طلب الترشيح.