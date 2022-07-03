مع زيادة أسعار الإتصالات.. إليكم طريقة تقليل "استهلاك الإنترنت" على هواتفكم

مع ازديادِ تعرفة الاتصالات مؤخراً في لبنان، أصبح من الصعب على الكثير من المواطنين الاشتراك بباقات الإنترنت الكبيرة نظراً لتكلفتها الباهظة.

فعلى سبيل المثال، باتت باقة انترنت الـ10 جيغابايت بـ10 دولارات من شركة "ألفا"، أي بـ253 ألف ليرة بالحد الأدنى. هذا السعر قد لا يكونُ مناسباً لكل المواطنين شهرياً، باعتبار أنه باهظٌ وقد يتجاوز قدراتهم الماليّة.

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استناداً إلى هذا الواقع، بات لزاماً على المواطنين "الإقتصاد" باستهلاك الانترنت على هواتفهم الذكية تجنباً للإسراف الذي قد يدفعهم لتجديد الإشتراك بباقة الإنترنت مرّة ثانية خلال شهر واحد، ما يعني تكلفة إضافية وأموالاً أكثر.

وكما هو معلوم، فإن هناك تطبيقات تستخدم الكثير من الإنترنت نظراً للتحديث المستمرّ الذي يحصل عليها. وعملياً، فإن أبرز تلك التطبيقات هي "فيسبوك"، "انستغرام"، "يوتيوب"، "نتفليكس" وغيرها، وجمعيها تعدّ الأكثر استخداماً على الهواتف الذكية، كما أنها بحاجة لإنترنت بشكل متواصل لتقديم كل ما هو جديد.

في المقابل، فإن هناك إمكانية للتحكم بصرف تلك التطبيقات لـ"داتا الإنترنت" عبر إعدادات موجودة فيها، أي أنه مع استخدامها، يتسنى للمستخدم تخفيف صرف الإنترنت في هاتفه، وبالتالي تفادي "تشريج" الخدمة أكثر من مرة شهرياً. ولإتمام هذا الأمر، كانت شركة "ITWORKSME" نشرت مقاطع فيديو تشرح الطريقة المناسبة للوصول إلى النتيجة المرجوة في تقليل صرف الإنترنت ضمن التطبيقات العديدة الرائجة، وهي على النحو التالي:

مقطع فيديو لمستخدمي "فيسبوك" على "أندرويد":







مقطع فيديو لمستخدمي "فيسبوك" على نظام "آيفون":



