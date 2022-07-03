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لبنان

بيرم من بعلبك: حصرنا 127 مهنة باللبنانيين ونحتاج إلى نشر ثقافتي القانون والعمل

Lebanon 24
03-07-2022 | 07:40
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عقد في اتحاد بلديات بعلبك لقاء مع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور مصطفى بيرم وفريق عمل الوزارة، حول كيفية استخدام منصة التوظيف التي أطلقتها الوزارة، في حضور مدير العمل البلدي في البقاع الشيخ مهدي مصطفى، مسؤول النقابات والعمال في البقاع شفيق شحادة، أعضاء مكتب التشغيل، ورؤساء بلديات واتحادات البلديات.
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وفي كلمة له، لفت  بيرم إلى أنّ "الاقتصاد الريعي هو أحد الأسباب الأساسية للازمة الاقتصادية التي يعاني منها بلدنا"، معتبراً أنه "لا استثمار في الزراعة او الصناعة والسياحة من دون أمن اجتماعي".
 
ونوه بـ"المقاربة الجديدة لدى المسؤولين ومجلس الوزراء لملف النازحين السوريين، الذي بات يشكل عبئا على واقعنا الاقتصادي وعلى العمالة اللبنانية".
 
كذلك، أشار بيرم إلى خطة الوزارة "التي حصرت 127 مهنة باللبنانيين"، وقال: "نشرنا على المنصة المهن التي حصرناها باللبنانيين، كل شركة او مؤسسة تريد تشغيل غير لبنانيين ألزمناها بأن تضع إعلانا، ولا يسمح لها بذلك إلا بعد مرور مدة أسبوعين على الإعلان، ولا نوافق على أي صاحب عمل غير لبناني إلا إذا كانت مؤسسته استثمارية، ولكن للاسف نعاني من عدم استعداد قسم كبير من شبابنا على العمل في العديد من المهن رغم الضائقة الاقتصادية وتفشي البطالة، وبالمقابل هناك شباب متحمس للعمل ولديه إرادة، لذا يجب نشر ثقافة العمل وتشجيع الشباب على العودة إلى ساحة العمل. كما حركنا لجنة المؤشر وانجزنا فيها مخرجات قدر الإمكان، ونحن نوازن بين مصالح العمال ومصالح أرباب العمل".
 
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