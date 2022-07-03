أصوات انفجارات تهزّ المناطق الجنوبية.. هل من حدث أمني؟

أفادت المعلومات عن سماع دوي إنفجارات في بعض المناطق الجنوبيّة، الأمر الذي أثار حالة من الهلع في صفوف المواطنين.

بدورها، ذكرت قناة "الجديد" أن الأصوات التي تُسمع ناجمة عن تدريبات عسكرية، موضحة أن "كل ما يُتداول عن حدثٍ أمني غير صحيح".