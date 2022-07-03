27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير الزراعة: نريد أفضل العلاقات مع السعودية
Lebanon 24
03-07-2022
|
08:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن انه "سوف يعود تسويق منتجاتنا الزراعية إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج قريبا جدا ولكن عبر بوابتنا الى الدول العربية الشقيقة سوريا".
Advertisement
وخلال ندوة حول "دور الزراعة في تنشيط الاقتصاد الوطني" نظمها مركز "باسل الاسد الثقافي" في بعلبك في حضور النائب غازي زعيتر، النائب السابق كامل الرفاعي، محافظ بعلبك ممثلا بأمين سر المحافظة دريد الحلاني، رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، وحشد من المزارعين والمهتمين، قال الحاج حسن: "شكلت مؤخرا لجنة في مجلس الوزراء لوضع خطة استراتيجية وآلية لزراعة القمح في لبنان دعما وشراء، وعقدت هذه اللجنة اجتماعا منذ أربعة ايام برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي ومشاركة الوزراء المعنيين، وحصل التزام من دولة الرئيس ميقاتي ووزير الاقتصاد بأن الدولة سوف تشتري القمح القاسي والشعير من المزارعين بالسعر العالمي للقمح بحسب السعر الحالي للدولار وليس على سعر المنصة، والدفع سيتم خلال فترة قصيرة جدا وليس كما كان يحصل سابقا بعد 6 أشهر".
وأشار إلى أن "التقديرات الأولية لزراعة القمح في لبنان حاليا هي 210 آلاف دونم وفي البقاع 60 % منها، وخلال زيارتي لفرنسا واللقاء مع السلطات الزراعية أخذت وعدا باستيراد البذور المؤصلة للقمح الطري ذات الجودة العالية والانتاج الوفير".
وأضاف: "واجهتنا مشكلة كبيرة في تصدير وتسويق المنتجات الزراعية وخاصة إلى دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية بالدرجة الاولى، ونحن نريد أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وباذن الله سوف تعود هذه العلاقات إلى سابق عهدها كما كانت، وستعود منتجاتنا الزراعية الى اسواق المملكة العربية السعودية، والأخوة السعوديين حتما سوف يعودون الى لبنان وابدأ بالمملكة العربية السعودية لاقول نحن واجهتنا العربية هي سوريا، وسوريا تفتح زراعيها للبنان بكل شيء بالترانزيت والزراعة واي أمر آخر، لكن الامر يحتاج للتحدث من دولة الى دولة، ونحن كطرف سياسي ليس لدينا أي مشكلة مع الشقيقة سوريا، لكن الامر يحتاج الى التواصل بين الدولتين بين لبنان وسوريا".
وعلى هامش الندوة وجه وزير الخارجية السورية فيصل المقداد رسالة دعم وثناء للوزير الحاج حسن ولمركز باسل الأسد الثقافي، كما تلقى المركز رسالة من القصر الجمهوري في لبنان يثني على نشاطاته.
لبنان
إقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن سحب الدولار من المصارف.. ما الذي طرأ مطلع تموز؟
Lebanon 24
خبرٌ عن سحب الدولار من المصارف.. ما الذي طرأ مطلع تموز؟
14:55 | 2022-07-02
02/07/2022 02:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من وزير الإتصالات.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من وزير الإتصالات.. ماذا فيه؟
14:06 | 2022-07-02
02/07/2022 02:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ سيتكرر.. ماذا سيجري غداً؟
Lebanon 24
مشهدٌ سيتكرر.. ماذا سيجري غداً؟
03:30 | 2022-07-03
03/07/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديدُ الكهرباء في لبنان.. ماذا حصل فجراً؟
Lebanon 24
جديدُ الكهرباء في لبنان.. ماذا حصل فجراً؟
03:52 | 2022-07-03
03/07/2022 03:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مجموعتهما نفذت عملية "حزب الله" فوق "حقل كاريش".. من هما سكاف وياغي؟
Lebanon 24
مجموعتهما نفذت عملية "حزب الله" فوق "حقل كاريش".. من هما سكاف وياغي؟
16:39 | 2022-07-02
02/07/2022 04:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:12 | 2022-07-03
بعد عملية "حزب الله" فوق "كاريش".. الوسيط الأميركي يتحرّك وهذا ما فعله!
13:00 | 2022-07-03
عن استجرار الغاز المصري إلى لبنان.. تصريحٌ جديد لوزير الطاقة
12:33 | 2022-07-03
خبرٌ مهم عن بطاقة التشريج 4.5 دولار من "ألفا".. هذا ما يجب معرفته
12:12 | 2022-07-03
وزير الصحة زار مستشفيي حاصبيا ومرجعيون: للعمل يداً بيد في سبيل خدمة المواطن
12:06 | 2022-07-03
قطع طريق الصيفي.. ماذا يجري؟
11:47 | 2022-07-03
موقفٌ لافت لجنبلاط عن "مُسيّرات حزب الله".. هذا ما كشفه عن الحرب!
فيديو
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
05:00 | 2022-07-03
03/07/2022 20:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
02:00 | 2022-07-03
03/07/2022 20:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
02:00 | 2022-07-02
03/07/2022 20:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact