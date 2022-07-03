نتائج الامتحانات الرسمية للثانوية العامة... هل ستتأخر؟!

Advertisement

انتشرت أخبار تشير إلى أن عدد الاساتذة الذين يعملون على تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية لصفوف الثانوية العامة قليل، وذلك بسبب عدم رغبة جزء كبير منهم في المشاركة في التصحيح، ما سيؤدي إلى تأجيل صدور النتائج بحدود الثلاثة اسابيع.وفي هذا الاطار، أكد مرجع رسمي في وزارة التربية والتعليم العالي ل "لبنان ٢٤" أن لا صحة للخبر المتداول وأن عملية التصحيح تسير وفقا للأصول، وستعلن النتائج الانتهاء وفقا للأوقات المحددة سابقا.