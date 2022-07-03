حجار التقى مسؤولين روحيين ومدنيين خلال اليوم الثاني من زيارته للأردن

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أجرى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار، خلال اليوم الثاني من زيارته للأردن، عددا من اللقاءات بهدف إطلاع مجموعة من المسؤولين الروحيين والمدنيين على الأوضاع الاجتماعية في لبنان عن كثب، والبحث في سبل التعاون والمساعدة.استهل حجار جولته بزيارة القائم بأعمال السفارة البابوية في الأردن المونسنيور ماورو لالي، ثم التقى مطران اللاتين في الأردن جمال خضر وبطريرك اللاتين السابق في الأردن فؤاد الطوال. كما التقى السيد طلال أبو غزالة وشارك مساء في أمسية ترانيم بعنوان "للبنان نغمة حب".