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لبنان

اللواء خير جال في منطقة القبة- ضهر المغر متفقدا المتضررين من انهيار المبنى

Lebanon 24
03-07-2022 | 10:27
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جال الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، بناء على تعليمات الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، في منطقة القبة- ضهر المغر، متفقدا أهاليها وسكانها المتضررين من انهيار مبنى وتصدع آخر، ومشرفا على هدم المبنى.
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وقدم خير مساعدات مالية للأهالي ووعدهم بإرسال ملف الدراسة للشركة الهندسية فور الانتهاء منها، ثم عرضها على مجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب لمصلحة المواطنين.
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