اللواء خير جال في منطقة القبة- ضهر المغر متفقدا المتضررين من انهيار المبنى

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جال الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، بناء على تعليمات الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، في منطقة القبة- ضهر المغر، متفقدا أهاليها وسكانها المتضررين من انهيار مبنى وتصدع آخر، ومشرفا على هدم المبنى.وقدم خير مساعدات مالية للأهالي ووعدهم بإرسال ملف الدراسة للشركة الهندسية فور الانتهاء منها، ثم عرضها على مجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب لمصلحة المواطنين.