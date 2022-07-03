Advertisement

لبنان

الحاج حسن: تشكيل الحكومة المدخل الاساسي لاستكمال الحلول

Lebanon 24
03-07-2022 | 10:35
A-
A+
Doc-P-968066-637924666331537013.jpg
Doc-P-968066-637924666331537013.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس تكتل نواب بعلبك - الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن "مشروع المقاومة الاسلامية في لبنان بعد أربعين عاما من عمرها متقدم والعدو مأزوم وعنده عقدة البقاء بعد الثمانين عاما وخطر الوجود، لأن المقاومة اجهضت كل مشاريع ترسيخ وجود هذا الكيان وأصبح قابلا للتهديد والهزيمة أيضا".
Advertisement
 
وخلال حفل تأبيني لمناسبة وفاة الطفل اسكندر صقر في بلدة شحقونة في قضاء الهرمل، اعتبر الحاج حسن أن "عدونا الاميركي الذي هزم في ارض المعركة لجأ إلى استخدام سلاح الحصار الاقتصادي عبر منع لبنان من معالجة ازمته الاقتصادية من خلال الثروة النفطية والغازية، كذلك حرمانه من الكهرباء حيث ومنذ سنة تقريبا تكرر السفيرة الاميركية اكاذيب إدارتها حول السماح للبنان بجر الغاز من مصر والكهرباء من الاردن عبر سوريا لأن اميركا لا تريد للبنان وسوريا أن يتنفسا بحجة قانون قيصر".
 
أضاف: "هناك مشاكل في لبنان تطال كل المرافق الحيوية لكن الحلول معروفة وأهمها ان نأتي بالأموال من نفطنا وغازنا الموجود في البحر وفي البر، وليس هناك مصدر آخر يعطي اللبنانيين المال الكافي، لا صندوق النقد الدولي ولا المساعدات الدولية ولا مؤتمر سيدر التي ليس لنا موقف اعتراضي مبدأي منها ونقرر ذلك في المجلس النيابي والحكومة، وكل هؤلاء لن يعطونا أكثر من 10% من الأموال التي نحتاجها".
 
وأكد ان "العمل على تشكيل الحكومة الجديدة هو المدخل الاساسي لاستكمال الحلول وهو امر حيوي للبلد، لكن ذلك لا يعفي حكومة تصريف الأعمال من مسؤولياتها في معالجة المشاكل ومن ضمنها موضوع القمح والخبز، فإذا كان ما قاله وزير الاقتضاد والتجارة صحيحا بأننا نستورد من الطحين أكثر من حاجتنا فهذا يعني أنه لا يجب ان يكون هناك ازمة، إلا اذا كان هناك احتكار او تهريب او استعمال الطحين المدعوم في صناعة غير المدعوم، ومسؤولية وزارتي الاقتصاد والداخلية معالجة الموضوع بأسرع وقت ممكن".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:21 | 2022-07-03
13:12 | 2022-07-03
13:00 | 2022-07-03
12:33 | 2022-07-03
12:12 | 2022-07-03
12:06 | 2022-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website