27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جولة لوزير الصحة في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات في البقاع الغربي
Lebanon 24
03-07-2022
|
10:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
جال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض على عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في قضاءي البقاع الغربي وراشيا، متفقدا الوضع الصحي والطبي والإستشفائي فيها، ومطلعا على المعاناة والمشاكل التي يعيشها هذا القطاع في المنطقة.
Advertisement
البداية من مركز منظمة مالطا في كفريا، ثم مستشفى خربة قنافار الحكومي، حيث التقى طاقمها الإداري والطبي، وانتقل بعدها إلى القرعون، فكان في استقباله رئيس اتحاد بلديات البحيرة وقائمقاما البقاع الغربي وراشيا في مستوصف القرعون الخيري، وأكد قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه "دعم المستوصف بالإمكانات المتاحة والممكنة". كما كانت مداولات حول سبل دعم هذا المركز الذي يقدم الخدمات للفئات الفقيرة بخاصة.
وفي مستوصف جب جنين الخيري، كان استقبال حاشد وتكريم لوزير الصحة، في مركز الرعاية الصحية الأولية في كامد اللوز التابع لمؤسسة عامل الإنسانية الدولية، واطلع الوزير الابيض من مدير المركز الدكتور حسين ماضي على الخدمات التي يقدمها المركز لآلاف المستفيدين من اللبنانيين واللاجئين السوريين، على المستوى الصحي والإجتماعي والنفسي والتربوي والثقافي، وأكد ماضي للوزير الابيض "ضرورة الإستمرار بالتعاون ما بين المؤسسة والوزارة رغم كل الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها البلد".
بدوره قال وزير الصحة: "نحن نعرف الأوضاع الصحية الصعبة في لبنان وبخاصة في المناطق التي عانت الحرمان المزمن كمنطقة البقاع الغربي وغيرها، والمهم جدا نحن كدولة أن نقف إلى جانبهم خصوصا في الظروف الصعبة، ونؤكد على موضوع الحصول على الرعاية الصحية عبر مراكز الصحية الأولية أو عبر المستشفيات الحكومية، حيث تكون الكلفة على المريض أقل بكثير، لقد استطعنا من خلال هذه الجولة أن نطلع أكثر على الاحتياجات والصعوبات التي تواجهها هذه المراكز والمستشفيات، ونحن نعمل كوزارة لمساعدتهم لتخطي هذه الصعوبات ونوفر الإمكانات التي تلزمهم للمواظبة على الدور المهم جدا الذي يقومون به حاليا".
وتابع الأبيض: "لا شك بأن ما نسمعه من إقبال كبير على مراكز الرعاية الصحية في هذه الأوقات وبخاصة من المواطنين اللبنانيين، حيث باتت الكلفة الباهظة للحكمة في لبنان تدفعهم لإيجاد حلول أقل كلفة عليهم، ونحن هنا نتوجه بتحية كبيرة لمراكز الرعاية الأولية التي تلبي احتياجات المواطنين وبإمكانات محدودة، تستوعب الأعداد الكبيرة من المواطنين، وتقدم لهم خدمة جيدة على جميع الصعد، ليس فقط الصحية والجسدية، بل أيضا الصحة الإجتماعية والنفسية وغيرها، ونحن كوزارة متضامنين وداعمين ونسمع الهموم والمشاكل التي تشتكي منها المراكز، ونرى ما هي الحلول التي يمكن تأمينها عبر الوزارة أو عبر جهات مانحة".
بعدها أكمل الوزير الأبيض جولته في قضاءي راشيا وحاصبيا ومرجعيون.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن سحب الدولار من المصارف.. ما الذي طرأ مطلع تموز؟
Lebanon 24
خبرٌ عن سحب الدولار من المصارف.. ما الذي طرأ مطلع تموز؟
14:55 | 2022-07-02
02/07/2022 02:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من وزير الإتصالات.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من وزير الإتصالات.. ماذا فيه؟
14:06 | 2022-07-02
02/07/2022 02:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ سيتكرر.. ماذا سيجري غداً؟
Lebanon 24
مشهدٌ سيتكرر.. ماذا سيجري غداً؟
03:30 | 2022-07-03
03/07/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديدُ الكهرباء في لبنان.. ماذا حصل فجراً؟
Lebanon 24
جديدُ الكهرباء في لبنان.. ماذا حصل فجراً؟
03:52 | 2022-07-03
03/07/2022 03:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مجموعتهما نفذت عملية "حزب الله" فوق "حقل كاريش".. من هما سكاف وياغي؟
Lebanon 24
مجموعتهما نفذت عملية "حزب الله" فوق "حقل كاريش".. من هما سكاف وياغي؟
16:39 | 2022-07-02
02/07/2022 04:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:21 | 2022-07-03
جدال مع سائق "أجرة" يتحوّل لإشكال في طرابلس.. وهذا ما حصل
13:12 | 2022-07-03
بعد عملية "حزب الله" فوق "كاريش".. الوسيط الأميركي يتحرّك وهذا ما فعله!
13:00 | 2022-07-03
عن استجرار الغاز المصري إلى لبنان.. تصريحٌ جديد لوزير الطاقة
12:33 | 2022-07-03
خبرٌ مهم عن بطاقة التشريج 4.5 دولار من "ألفا".. هذا ما يجب معرفته
12:12 | 2022-07-03
وزير الصحة زار مستشفيي حاصبيا ومرجعيون: للعمل يداً بيد في سبيل خدمة المواطن
12:06 | 2022-07-03
قطع طريق الصيفي.. ماذا يجري؟
فيديو
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
05:00 | 2022-07-03
03/07/2022 20:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
02:00 | 2022-07-03
03/07/2022 20:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
02:00 | 2022-07-02
03/07/2022 20:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact