Advertisement

لبنان

جولة لوزير الصحة في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات في البقاع الغربي

Lebanon 24
03-07-2022 | 10:53
A-
A+
Doc-P-968069-637924676604752705.jpeg
Doc-P-968069-637924676604752705.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض على عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في قضاءي البقاع الغربي وراشيا، متفقدا الوضع الصحي والطبي والإستشفائي فيها، ومطلعا على المعاناة والمشاكل التي يعيشها هذا القطاع في المنطقة.
Advertisement

البداية من مركز منظمة مالطا في كفريا، ثم مستشفى خربة قنافار الحكومي، حيث التقى طاقمها الإداري والطبي، وانتقل بعدها إلى القرعون، فكان في استقباله رئيس اتحاد بلديات البحيرة وقائمقاما البقاع الغربي وراشيا في مستوصف القرعون الخيري، وأكد قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه "دعم المستوصف بالإمكانات المتاحة والممكنة". كما كانت مداولات حول سبل دعم هذا المركز الذي يقدم الخدمات للفئات الفقيرة بخاصة.

وفي مستوصف جب جنين الخيري، كان استقبال حاشد وتكريم لوزير الصحة، في مركز الرعاية الصحية الأولية في كامد اللوز التابع لمؤسسة عامل الإنسانية الدولية، واطلع الوزير الابيض من مدير المركز الدكتور حسين ماضي على الخدمات التي يقدمها المركز لآلاف المستفيدين من اللبنانيين واللاجئين السوريين، على المستوى الصحي والإجتماعي والنفسي والتربوي والثقافي، وأكد ماضي للوزير الابيض "ضرورة الإستمرار بالتعاون ما بين المؤسسة والوزارة رغم كل الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها البلد".

بدوره قال وزير الصحة: "نحن نعرف الأوضاع الصحية الصعبة في لبنان وبخاصة في المناطق التي عانت الحرمان المزمن كمنطقة البقاع الغربي وغيرها، والمهم جدا نحن كدولة أن نقف إلى جانبهم خصوصا في الظروف الصعبة، ونؤكد على موضوع الحصول على الرعاية الصحية عبر مراكز الصحية الأولية أو عبر المستشفيات الحكومية، حيث تكون الكلفة على المريض أقل بكثير، لقد استطعنا من خلال هذه الجولة أن نطلع أكثر على الاحتياجات والصعوبات التي تواجهها هذه المراكز والمستشفيات، ونحن نعمل كوزارة لمساعدتهم لتخطي هذه الصعوبات ونوفر الإمكانات التي تلزمهم للمواظبة على الدور المهم جدا الذي يقومون به حاليا".

وتابع الأبيض: "لا شك بأن ما نسمعه من إقبال كبير على مراكز الرعاية الصحية في هذه الأوقات وبخاصة من المواطنين اللبنانيين، حيث باتت الكلفة الباهظة للحكمة في لبنان تدفعهم لإيجاد حلول أقل كلفة عليهم، ونحن هنا نتوجه بتحية كبيرة لمراكز الرعاية الأولية التي تلبي احتياجات المواطنين وبإمكانات محدودة، تستوعب الأعداد الكبيرة من المواطنين، وتقدم لهم خدمة جيدة على جميع الصعد، ليس فقط الصحية والجسدية، بل أيضا الصحة الإجتماعية والنفسية وغيرها، ونحن كوزارة متضامنين وداعمين ونسمع الهموم والمشاكل التي تشتكي منها المراكز، ونرى ما هي الحلول التي يمكن تأمينها عبر الوزارة أو عبر جهات مانحة".

بعدها أكمل الوزير الأبيض جولته في قضاءي راشيا وحاصبيا ومرجعيون.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:21 | 2022-07-03
13:12 | 2022-07-03
13:00 | 2022-07-03
12:33 | 2022-07-03
12:12 | 2022-07-03
12:06 | 2022-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website