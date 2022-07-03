جنبلاط يزور برّي في عين التينة

زار رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط قصر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيثُ التقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي.

ورافق جنبلاط في زيارته الوزير والنائب السابق غازي العريضي.