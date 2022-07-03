Advertisement

لبنان

جنبلاط يزور برّي في عين التينة

Lebanon 24
03-07-2022 | 11:01
A-
A+
Doc-P-968071-637924688219481814.jpg
Doc-P-968071-637924688219481814.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط قصر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيثُ التقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
 
ورافق جنبلاط في زيارته الوزير والنائب السابق غازي العريضي. 
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: في الواقع لم يتغير شيء فالرئيس نبيه بري ما زال رئيساً ونائب الرئيس هو الياس بو صعب ومن تكتل "لبنان القوي"
lebanon 24
03/07/2022 20:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بعد صدور نتائج الانتخابات التشريعية: إلى كل لبناني اقترح للوائح "الأمل والوفاء"، ألف شكر لوحدتكم وثقتكم
lebanon 24
03/07/2022 20:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24
عن استجرار الغاز المصري إلى لبنان.. تصريحٌ جديد لوزير الطاقة
lebanon 24
03/07/2022 20:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من كازينو لبنان باتجاه جونيه (التحكم المروري)
lebanon 24
03/07/2022 20:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24

نبيه بري

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:21 | 2022-07-03
13:12 | 2022-07-03
13:00 | 2022-07-03
12:33 | 2022-07-03
12:12 | 2022-07-03
12:06 | 2022-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website