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لبنان
موقفٌ لافت لجنبلاط عن "مُسيّرات حزب الله".. هذا ما كشفه عن الحرب!
Lebanon 24
03-07-2022
|
11:47
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بحضور الوزير السابق غازي العريضي حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.
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وبعد اللقاء الذي استمر لأكثر من نصف ساعة تحدث جنبلاط للاعلاميين قائلا: "خلافا للتحليلات وللاجواء احيانا التشكيكية، هذه الجلسة مفيدة جدا الى جانب جلسة الصداقة التاريخية التي قلائل من الناس يفهمونها الا الرفيق غازي وبعض الرفاق، لكن بعيدا عن جو التشكيك هناك بعض المؤشرات المقبولة، الاجتماع الاخير لوزراء الخارجية العرب يفسر لنا الى حد ما الخروج من جو الطوق او الحصار العربي وذلك نتيجة جهود الرئيس بري وجهود الاخرين لكن بالتحديد الرئيس بري، وأيضا المساعدة القطرية للجيش اللبناني هي مؤشر وان شاء الله تأتي المساعدة الاميركية التي وعدنا بها للجيش ولقوى الامن واتفاق الاطار الذي نادى به الرئيس بري وخرجنا عنه واضعنا وقتا، ومن ثم عدنا اليه بما يتعلق بـ23 و29 عدنا اليه".
وأضاف: "بقليل من العمل والهدوء والعقلانية ان شاء الله المستقبل قد يتحسن وان لا يضع بعض الفرقاء في الداخل شروطا تعجيزية فيما يتعلق بتشكيل الحكومة".
وحول موضوع المسيرات التي اطلقتها المقاومة اجاب جنبلاط: "العدو ليس مقصرا باستخدام الاجواء اللبنانية، ايضا هناك قواعد للعبة التي للاسف البعض من اللبنانيين لا ينتبه لها ولا يراها، هناك قواعد للعبة العدو الاسرائيلي الذي يستخدم الاجواء اللبنانية".
وحول ما إذا كان يخشى على لبنان من حرب اسرائيلية، قال: " لا ابدا لا حرب".
وعن سبب زيارته اليوم للرئيس بري اجاب جنبلاط: "لا تسألوني هكذا سؤال، انا اختار اليوم وغدا وبعد غد وبالامس وقبل الامس الزيارة لهذا الموقع ولهذا الصديق الرئيس نبيه بري".
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