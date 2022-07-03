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لبنان

قطع طريق الصيفي.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
03-07-2022 | 12:06
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قطعت مجموعة من العسكريين المتقاعدين الطريق أمام بيت الكتائب في الصيفي بالاطارات المشتعلة، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية.
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