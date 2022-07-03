خبرٌ مهم عن بطاقة التشريج 4.5 دولار من "ألفا".. هذا ما يجب معرفته

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تشيرُ إلى أن المشتركين بخطوط شركة "ألفا" تعرّضوا لعملية احتيالٍ من قبل الشركة وذلك عند استخدام بطاقة التعبئة الجديدة التي تتضمن رصيداً بـ4.5 دولارات.

وبحسب الأخبار المُتداولة، فإنه عندما يقوم المستخدم بإدخال تلك البطاقة إلى خطّه، سيخسر كافة الأيّام الموجودة عليه.

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مصادر في شركة "ألفا" لـ"لبنان24" تقولُ إن ما يُتداول عن بطاقة التعبئة الجديدة 4.5$ عارٍ من الصحة"، مشيرة إلى أنّ "الحقيقة هي أن هذه البطاقة 4.5$ الى رصيد خط المستخدم، كما ترفع رصيده من الأيام وفق الآتي:

1- الخطوط التي في رصيدها أكثر من 35 يوماً تبقى صلاحية الأيام على حالها. وكمثال على ذلك: اذا كان في رصيدكم 365 يوماً، تبقى صلاحية الأيام لديكم 365 عند تعبئة الخط ببطاقة الـ 4.5$.

2- الخطوط التي في رصيدها أقل من 35 يوماً، يُضاف الى صلاحيتها من الأيام العدد اللازم ليصبح المجموع 35 يوماً. (30 يوماً + 5 ايام فترة سماح). وكمثال على ذلك: اذا كان في رصيدكم 20 يوماً، يضاف اليها 15 يوماً عند تعبئة الخط ببطاقة الـ 4.5$".