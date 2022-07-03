Advertisement

لبنان

عن استجرار الغاز المصري إلى لبنان.. تصريحٌ جديد لوزير الطاقة

Lebanon 24
03-07-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-968091-637924754906336176.jpg
Doc-P-968091-637924754906336176.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، على هامش الاجتماع الذي عقده اليوم في القاهرة، الرئيس التنفيذي لشركة "اي غاز" المهندس مجدي جلال ممثلا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، الذي تعذر حضوره لأسباب صحية طارئة، يرافقه نائب رئيس الشركة السيد ياسين محمد.
Advertisement

وتم البحث في آخر المستجدات على صعيد متطلبات تنفيذ خطة نقل الغاز المصري الى لبنان لناحية شروط البنك الدولي للتمويل.

واطلعوا من الوزير فياض على آخر المستجدات في هذا الإطار، والقرار الواضح الذي يطلبه البنك الدولي القاضي بزيادة التعرفة بالتزامن مع وصول الغاز.

وفي موضوع الضمانات الأميركية، اوضح الوزير فياض ان "الإدارة الأميركية تدرس كل الامور المتعلقة بالعقد، بما فيها موضوع العقوبات على سوريا، والأبرز في اللقاء التأكيد المصري مجدداً على جهوزية جمهورية مصر، فنيا وتجاريا وتعاقديا، لضخ الغاز فور وصول رسالة التطمينات الأميركية الأخيرة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:34 | 2022-07-03
13:37 | 2022-07-03
17:22 | 2022-07-03
17:04 | 2022-07-03
16:55 | 2022-07-03
16:09 | 2022-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website