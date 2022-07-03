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لبنان
عن استجرار الغاز المصري إلى لبنان.. تصريحٌ جديد لوزير الطاقة
Lebanon 24
03-07-2022
|
13:00
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التقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، على هامش الاجتماع الذي عقده اليوم في القاهرة، الرئيس التنفيذي لشركة "اي غاز" المهندس مجدي جلال ممثلا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، الذي تعذر حضوره لأسباب صحية طارئة، يرافقه نائب رئيس الشركة السيد ياسين محمد.
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وتم البحث في آخر المستجدات على صعيد متطلبات تنفيذ خطة نقل الغاز المصري الى لبنان لناحية شروط البنك الدولي للتمويل.
واطلعوا من الوزير فياض على آخر المستجدات في هذا الإطار، والقرار الواضح الذي يطلبه البنك الدولي القاضي بزيادة التعرفة بالتزامن مع وصول الغاز.
وفي موضوع الضمانات الأميركية، اوضح الوزير فياض ان "الإدارة الأميركية تدرس كل الامور المتعلقة بالعقد، بما فيها موضوع العقوبات على سوريا، والأبرز في اللقاء التأكيد المصري مجدداً على جهوزية جمهورية مصر، فنيا وتجاريا وتعاقديا، لضخ الغاز فور وصول رسالة التطمينات الأميركية الأخيرة".
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