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لبنان
ماذا حملت السفيرة الأميركية الى الخارجية اللبنانية؟ بو حبيب يوضح
Lebanon 24
03-07-2022
|
13:17
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أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب عن عقده اجتماعاً مع السفيرة الأميركية، مشيراً الى انها كانت متفائلة بشأن الوصول لاتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، الذي بات في مرحلة متقدمة جدًا.
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واذ اعرب بو حبيب في حديث عبر "الجديد" عن تفاؤله، أعلن أنه من الآن حتى شهرين تتضح مسارات التفاوض مع اسرائيل، مشيراً الى ان لبنان لم يتلق ردًا مكتوبًا لكنه متمسك بالـ860 كيلومتراً متعرجًا كان أو جالسًا ونريد حقل قانا بالكامل.
وفي سياق آخر، لفت بو حبيب الى ان السفيرة الأميركية أبلغته احتجاجها لاطلاق حزب الله مسيرات فوق حقل كاريش وهناك اتفاق بأن لا يتم اي إثارة للوضع خلال المفاوضات، معلناً عن اجتماع سيعقد غداً للرد على الاحتجاج الأميركي بشأن اطلاق حزب الله مسيرات فوق حقل كاريش.
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