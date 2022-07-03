كم سجل عداد كورونا في لبنان اليوم؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 905 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1115719، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".

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