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لبنان
كم سجل عداد كورونا في لبنان اليوم؟
Lebanon 24
03-07-2022
|
14:20
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 905 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1115719، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".
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