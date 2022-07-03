مساء الغد.. ماذا سيحصل في بيت الوسط؟

صدر عن المكتب‎ ‎الاعلامي‎ ‎للرئيس‎ ‎سعد‎ ‎رفيق‎ ‎الحريري البيان التالي: ‏



‏"يقام‎ ‎عند‎ ‎الساعة‎ ‎الثامنة‎ ‎من‎ ‎مساء‎ ‎غد‎ ‎الاثنين‎ ‎حفل‎ ‎عشاء‎ ‎تكريمي‎ ‎في بيت‎ ‎الوسط،‎ ‎على‎ ‎شرف‎ ‎سفير‎ ‎الكويت‎ ‎عبد‎ ‎العال‎ ‎القناعي، لمناسبة‎ ‎انتهاء‎ ‎مهامه‎ ‎في‎ ‎لبنان"‏‎.‎

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