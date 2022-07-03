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لبنان
المكاري في افتتاح بطولة غرب آسيا للشباب في ألعاب القوى: الرياضة مساحة للحوار ولبنان يرفض ان يستسلم
Lebanon 24
03-07-2022
|
14:33
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افتتحت بعد ظهر الأحد رسميا بطولة غرب آسيا الثانية للشباب والشابات في ألعاب القوى، التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة حتى الأربعاء 6 تموز الجاري على ملعب نادي الجمهور، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبمشاركة تسع دول هي: سلطنة عمان، الكويت، قطر، اليمن، العراق، الأردن، سوريا، فلسطين ولبنان.
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أقيم حفل الافتتاح الرسمي الحاشد في حضور فاعليات رسمية وسياسية وديبلوماسية ورياضية، تقدمها وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري ممثلا راعي البطولة، رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية بيار جلخ، المحامي إبراهيم شويري ممثلا وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس، النائب بيار بو عاصي، العقيد فادي اسطفان ممثلا قائد الجيش، العميد حسين خشفة ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي، الرائد ديمتري صقر ممثلا المدير العام للأمن العام، سفراء وديبلوماسيي الدول المشاركة في البطولة، رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى اللواء دحلان الحمد واعضاء الاتحاد القاري، رئيس اتحاد غرب آسيا سيار العنزي ونائبه محمد عيسى الفضالة واعضاء الاتحاد، رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات، رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة واعضاء الاتحاد، رئيس اتحاد المبارزة جهاد سلامة، مدير البطولة امين عام الاتحاد اللبناني وسام الحولي، رؤساء واعضاء الوفود المشاركة في البطولة، عائلة العاب القوى اللبنانية وحشد كبير من رجال الصحافة والاعلام في وسائل اعلام محلية وعربية.
وألقى المكاري كلمة جاء فيها: "شرفني رئيس الجمهورية بتمثيله في الحفل الافتتاحي للبطولة التي يرعاها. فلبنان وطن الارز يرفض ان يستسلم وسيبقى محلّقا، وما استضافة البطولة في الربوع اللبنانية سوى الدليل على ذلك. الرياضة هي مساحة للحوار. لبنان يواجه صعوبات ظرفية وسيتجاوزها حتما. لتكن هذه البطولة محطة لمزيد من الانشطة ومنها على الصعيد السياحي في صيف واعد. واتمنى ان يخرج لبنان من عنق الزجاجة بدعم من اشقائه العرب. والشكر الى الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، وباسم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعلن افتتاح بطولة غرب آسيا الثانية للشباب والشابات".
وفي برنامج مسابقات الاثنين نهائي الاناث لسباق ال5 آلاف مشي عند الساعة الثامنة صباحا. ثم يقام العديد من التصفيات لعدة مسابقات خلال النهار، على ان تجري نهائيات 10 مسابقات ابتداء من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر مع تتويج الابطال والبطلات من قبل كبار الحضور.
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