لتشريج 10 دولارات على هواتفكم.. إليكم السعر الجديد

عمد عددٌ من متاجر بيع بطاقات التشريج إلى إطلاق تسعيرة جديدة للدولارات التي ستُباع للمواطنين، وذلك بعد صدور التعرفة الجديدة للإتصالات يوم 1 تموز الجاري.

وتبيّن أن سعر الدولار الواحد بلغ 35 ألف ليرة، في حين أن رصيد الـ10 دولارات بات 350 ألف ليرة لبنانية.

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يُشار إلى أنّ بطاقات التشريج الجديدة من شركتي "ألفا" و "تاتش" توفرت بشكل نسبي في السوق، ومن المقرر أن تحصل مجمل المتاجر عليها بشكل كاملٍ خلال اليومين المُقبلين.