Advertisement

لبنان

لتشريج 10 دولارات على هواتفكم.. إليكم السعر الجديد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-07-2022 | 14:34
A-
A+
Doc-P-968112-637924815563024361.jpg
Doc-P-968112-637924815563024361.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عمد عددٌ من متاجر بيع بطاقات التشريج إلى إطلاق تسعيرة جديدة للدولارات التي ستُباع للمواطنين، وذلك بعد صدور التعرفة الجديدة للإتصالات يوم 1 تموز الجاري.
وتبيّن أن سعر الدولار الواحد بلغ 35 ألف ليرة، في حين أن رصيد الـ10 دولارات بات 350 ألف ليرة لبنانية.
Advertisement
يُشار إلى أنّ بطاقات التشريج الجديدة من شركتي "ألفا" و "تاتش" توفرت بشكل نسبي في السوق، ومن المقرر أن تحصل مجمل المتاجر عليها بشكل كاملٍ خلال اليومين المُقبلين.

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:37 | 2022-07-03
17:22 | 2022-07-03
17:04 | 2022-07-03
16:55 | 2022-07-03
16:09 | 2022-07-03
15:35 | 2022-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website