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لبنان

بعد هجرة عبر البحر.. شبانٌ من مخيّم البداوي يصلون إلى إيطاليا

Lebanon 24
03-07-2022 | 14:49
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر عدداً من شبان مخيم البداوي الذين وصلوا إلى إيطاليا بعد قضائهم مدّة أسبوع كاملٍ في البحر.
 
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ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ جميع الشبّان بصحّة جيّدة.
 
 
 
 

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