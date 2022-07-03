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لبنان
بعد هجرة عبر البحر.. شبانٌ من مخيّم البداوي يصلون إلى إيطاليا
Lebanon 24
03-07-2022
|
14:49
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر عدداً من شبان مخيم البداوي الذين وصلوا إلى إيطاليا بعد قضائهم مدّة أسبوع كاملٍ في البحر.
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ووفقاً لمندوبة
"لبنان24"
، فإنّ جميع الشبّان بصحّة جيّدة.
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