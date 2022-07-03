بعد هجرة عبر البحر.. شبانٌ من مخيّم البداوي يصلون إلى إيطاليا

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر عدداً من شبان مخيم البداوي الذين وصلوا إلى إيطاليا بعد قضائهم مدّة أسبوع كاملٍ في البحر.

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ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ جميع الشبّان بصحّة جيّدة.