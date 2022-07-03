حادث صدم على اوتوستراد الميناء.. اليكم التفاصيل

وقع حادث سير مروع على اوتوستراد الميناء - بيروت عند نقطة غاليري فري ، حيث صدمت سيارة مسرعة احد الاشخاص على متن دراجة نارية مما ادى الى وفاته على الفور.



وقد تولت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة على نقل الجثة الى مستشفى الاسلامي في طرابلس.

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