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لبنان

حادث صدم على اوتوستراد الميناء.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-07-2022 | 15:00
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وقع حادث سير مروع على اوتوستراد الميناء - بيروت عند نقطة غاليري فري ، حيث صدمت سيارة مسرعة احد الاشخاص على متن دراجة نارية مما ادى الى وفاته على الفور.

وقد تولت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة على نقل الجثة الى مستشفى الاسلامي في طرابلس.
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وفاة

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