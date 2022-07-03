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لبنان

بند "يزيد" إيرادات خزينة الدولة.. هذا ما أعلنه وزير العمل

Lebanon 24
03-07-2022 | 15:20
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اعرب وزير العمل مصطفى بيرم عن تحفظه على فكرة الاضراب العام المفتوح لأن توقيته وضع الموظفين بوجه المواطنين وهذا خطير وخاطئ، مشيراً الى انه تواصل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وسيلتقيه غداً حيث سيطرح عليه فكرة تستند على تفعيل مادة في الموازنة وذلك كفيل بالاتيان بواردات جديدة للخزينة واتمنى ان يكون ذلك خطوة منصفة للموظفين
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واعتبر في حديث عبر الـLBCI ان الاضراب المفتوح يضرب الواردات الاكيدة مقابل البحث بالواردات المحتملة، داعياً الى تعليق الاضراب العام لا تعليق الضغط.
وقال: هناك مادة في مشروع الموازنة تنص على انه يمكن للمواطن الذي يريد تسريع معاملاته ان يدفع رسوم اضافية وننشئ صندوقا نضع فيه 60% لصالح الموظفين و40% لصالح الخزينة وسندرس الامر غدا مع ميقاتي.

وتابع: الاساس اليوم الا نضرب الواردات الاكيدة حتى لا نخسر رواتبنا الاكيدة ولتقديم دراسة متكاملة تكون واقعية وانا احاول ان اعمل على مسارين واحد سريع وواحد مستدام.



 
 
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