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لبنان

في لبنان.. هكذا تحصل على "دولارات فريش" بخطوة واحدة داخل منزلك!

Lebanon 24
03-07-2022 | 15:35
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تمكنت سيدة في جنوب لبنان من اكتساب مبلغ 200 دولار أميركي، وذلك بفرزها ما يقرب 300 كيلو من النفايات المُختلفة.
 
الأمرُ هذا كشفه منشورٌ شاركه وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين مؤخراً عبر حسابه على "فيسبوك"، وقد أرفقه بتعليقٍ جاء فيه "الفرز من المصدر هو الحل".
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المنشور هذا يعتبرُ تشجيعياً للمواطنين من أجل اعتماد فرز النفايات في منازلهم، وبالتالي الاستفادة من جميع أنواع النفايات المفروزة لبيعها، والاستفادة من ثمنها بـ"الدولار الأميركي". 
 
 
 
 
 
 
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