الجميل: ميقاتي حريصٌ على تشكيل الحكومة و "الوطني الحر" يفتعل السجالات

قال المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الأستاذ فارس الجميّل، إنّ "التيار الوطني الحر يظهر نفسه الوصي على تشكيل الحكومة، كما أنه يحاول افتعال سجالاتٍ عقيمة"، وأضاف: "طالما أن التيار لم يسمّ رئيساً للحكومة وأعلن نيته عدم المشاركة فيها، فلماذا يريد فرض الشروط والتعاطي بهذا المنطق؟".

Advertisement

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، لفت الجميّل إلى أنّ "إصرار التيار الوطني الحر المستمر على حقيبة وزارة الطاقة يفرضُ علامات استفهام قد تكون مرتبطة بأمورٍ غير بريئة ضمن تلك الوزارة"، وأضاف: "ما يظهر تماماً أن محاولات الوطني الحر واضحة لعرقلة تشكيل الحكومة، فهو لا يعترف بأحد والتحدي لا ينفع".

وشدّد الجميّل على أن "الرئيس ميقاتي حريصٌ تماماً على تشكيل الحكومة الذي وُضِع على السّكة"، وقال: "ما من أحد يستطيع المزايدة على ميقاتي بشأن الحكومة، والتعاون قائم مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي نسعى لتحييده عن السجالات".