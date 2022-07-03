إشكال وإحراج

يُواجه بعض النواب التغييريين إشكالات وإحراجات في اللقاءات مع ناخبيهم وأهالي دوائرهم الإنتخابية بسبب طروحاتهم المثيرة للجدل مثل المثلية والزواج المدني وإهمال أولويات الكهرباء والمياه والأدوية والرغيف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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