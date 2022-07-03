مسيّرات "حزب الله" فوق حقل كاريش رسالة مفتوحة

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رأت مصادر متابعة عبر "الأنباء" الكويتية ان "عملية اطلاق المسيرات حمالة أوجه وهي جاءت في غمرة إعلان مقررات اجتماع وزراء الخارجية العرب الداعم لكينونة لبنان وسيادته، وبعد ساعات من جولة السفيرة الاميركية دوروثي شيا على كبار المسؤولين اللبنانيين، ناقلة اليهم جواب اسرائيل الايجابي على الطروحات اللبنانية التي تسلمها الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين، حول ترسيم الحدود البحرية.وبعد ارفضاض اللقاء الاميركي -الايراني حول الملف النووي في الدوحة، على عدم اتفاق، وفي أعقاب زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية اسماعيل هنية الى لبنان والتي أثارت قلق بعض الاطراف السياسية خشية من إعادة "تثوير" الوضع في جنوب لبنان، ثم كان أخيرا حديث وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك، عن الدعم المباشر من حزب الله للحوثيين في اليمن وعن القنوات التلفزيونية التي تبث لصالحهم من الضاحية الجنوبية.وخلاصة استخلاصات المصادر، هي أن ثمة قوى إقليمية تصر على إبقاء لبنان صندوق بريد لرسائلها الحارة، أو حلبة مفتوحة للتنفيس عن الكرب والاحتقان أو للتذكير بالدور وبالمصالح الواجب أخذها بعين الاعتبار.