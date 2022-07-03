28
o
بيروت
36
o
طرابلس
27
o
صور
32
o
جبيل
28
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
29
o
بعلبك
22
o
بشري
30
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"حزب الله" ورسالة المسيّرات فوق كاريش: "الأمر لي"
Lebanon 24
03-07-2022
|
22:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": في خطوة غير مفهومة من حيث التوقيت ولا الدلالات بعث «حزب الله» أولى رسائله المسيّرة باتجاه اسرائيل على خلفية شروعها بالتنقيب في حقل كاريش المختلف عليه. اللهم الا اذا كان تقصّد «حزب الله» تنبيه المفاوض اللبناني الى ضرورة عدم التماهي مع المطالب الاسرائيلية لأن أوان الاتفاق على الترسيم لم يحن بعد.
Advertisement
بيان «حزب الله» اعقبه اتصال من الوسيط الاميركي برئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس النواب بو صعب لاستيضاح موقف لبنان. كان الوسيط الاميركي صريحاً في ان خطوة كهذه ستعيد المفاوضات الى الوراء. وطلبت السفيرة الاميركية موقفاً لبنانياً رسمياً حيال خطوة «حزب الله» لكن المسؤولين في لبنان حاولوا تطويق التداعيات قدر المستطاع. أتى كل ذلك بينما كان لبنان تسلم من السفيرة شيا الرد الاسرائيلي على المقترحات اللبنانية، والتي جاءت بدورها كرد على المقترحات التي حملها الوسيط الاميركي من اسرائيل قبل ان تصل باخرة التنقيب الى حقل كاريش. ويرفض الجواب الاسرائيلي اقتراح كاريش كاملاً مقابل قانا كاملاً. يقع الجواب في اربع نقاط اساسية يقول ملخصها ان اسرائيل واميركا ترحبان بموقف لبنان بطي ملف الخط 29 وعدم التطرق اليه نهائياً، والمقايضة بين كاريش وقانا مرفوضة اي كاريش كاملاً مقابل قانا كاملاً مع خط متعرج، واذا اراد لبنان بحث موضوع الحقول المشتركة في قانا فنحن مستعدون للتفاوض بشأنها. والنقطة الاخيرة تلك تلخص الاقتراح الذي سبق وتقدم به هوكشتاين ويقضي بان تتولى شركة اميركية توزيع الحصص ما بين لبنان واسرائيل، ولمّحوا الى انهم ما زالوا بعيدين عن كاريش فعلياً، ولم يقتربوا من الحدود اللبنانية المتنازع عليها. الرد الاسرائيلي الذي اعتبره البعض في لبنان مريحاً عاجل «حزب الله» الى الرد عليه بطريقته ليؤكد استحالة التخلي عن حقل كاريش لصالح اسرائيل وأن أي تنازل عن حق لبنان غير ممكن.ورسالة «حزب الله» وان كانت استطلاعية غير عسكرية، لكنها كفيلة بان تفرمل المفاوضات الحدودية وتعيدها الى نقطة الصفر، او سيصار الى تجاوزها طالما انها استطلاعية ولاسرائيل سوابق بالجملة حيث ان طائراتها الاستطلاعية لا تغادر الاجواء اللبنانية. منذ بعث «حزب الله» برسالته والموضوع قيد المعالجة حيث من المتوقع ان يعمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبو صعب على تطويق ذيول الموضوع، ومحاولة استئناف المشاورات بشأن ما حملته السفيرة شيا موفدة من هوكشتاين والمتعلق بالرد الاسرائيلي. على ان يكون اليوم مفصلياً فإما تطوى صفحة المسيّرات ويتم تجاوزها وهذا معناه القفز فوق «حزب الله» الذي قال الأمر لي في هذا الملف، أو طيّ ملف المفاوضات حول الحدود.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيعة أخبار الـ MTV تتعرّض لحادث منزلي.. ماذا حصل معها؟ (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تتعرّض لحادث منزلي.. ماذا حصل معها؟ (صور)
04:31 | 2022-07-03
03/07/2022 04:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ سيتكرر.. ماذا سيجري غداً؟
Lebanon 24
مشهدٌ سيتكرر.. ماذا سيجري غداً؟
03:30 | 2022-07-03
03/07/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لتشريج 10 دولارات على هواتفكم.. إليكم السعر الجديد
Lebanon 24
لتشريج 10 دولارات على هواتفكم.. إليكم السعر الجديد
14:34 | 2022-07-03
03/07/2022 02:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جديدُ الكهرباء في لبنان.. ماذا حصل فجراً؟
Lebanon 24
جديدُ الكهرباء في لبنان.. ماذا حصل فجراً؟
03:52 | 2022-07-03
03/07/2022 03:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مع زيادة أسعار الإتصالات.. إليكم طريقة تقليل "استهلاك الإنترنت" على هواتفكم
Lebanon 24
مع زيادة أسعار الإتصالات.. إليكم طريقة تقليل "استهلاك الإنترنت" على هواتفكم
06:29 | 2022-07-03
03/07/2022 06:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2022-07-04
القمح متوفر في تربة لبنان...والحل في يد الدولة!
02:45 | 2022-07-04
نائب بيروتي على خط الوساطة.. هل يصبح لبيروت بلديتان؟
02:29 | 2022-07-04
متى يعود معمل دير عمار الى الخدمة؟
02:27 | 2022-07-04
"قنبلة موقوتة" في لبنان.. هذا ما قد نشهدهُ قريباً
02:18 | 2022-07-04
سقط من الطابق الرابع في مبنى قيد الانشاء.. وهذا هو وضعه الصحي
02:15 | 2022-07-04
قوى التغيير تسعى "لاستعادة المبادرة"
فيديو
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
05:00 | 2022-07-03
04/07/2022 09:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
02:00 | 2022-07-03
04/07/2022 09:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
02:00 | 2022-07-02
04/07/2022 09:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact