Advertisement

لبنان

نواب زحلة "يتوحدون" بغياب حزب الله

Lebanon 24
03-07-2022 | 22:52
A-
A+
Doc-P-968142-637925108055539566.jpg
Doc-P-968142-637925108055539566.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خصص رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب مكتباً في البلدية لاجتماعات نواب قضاء زحلة. وقد عقد اجتماعان حتى الآن حضره نائبا القوات جورج عقيص والياس إسطفان ونائبا التيار الوطني الحر سليم عون والطاشناق جورج بوشكيان والنائب المحسوب على فؤاد السنيورة بلال الحشيمي إضافة إلى النائب المستقل ميشال ضاهر لمناقشة حاجات البقاع الإنمائية والاجتماعية. لوحظ في المرتين غياب نائب حزب الله رامي أبو حمدان.
Advertisement
(الاخبار)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2022-07-04
02:45 | 2022-07-04
02:29 | 2022-07-04
02:27 | 2022-07-04
02:18 | 2022-07-04
02:15 | 2022-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website