نواب زحلة "يتوحدون" بغياب حزب الله

خصص رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب مكتباً في البلدية لاجتماعات نواب قضاء زحلة. وقد عقد اجتماعان حتى الآن حضره نائبا القوات جورج عقيص والياس إسطفان ونائبا التيار الوطني الحر سليم عون والطاشناق جورج بوشكيان والنائب المحسوب على فؤاد السنيورة بلال الحشيمي إضافة إلى النائب المستقل ميشال ضاهر لمناقشة حاجات البقاع الإنمائية والاجتماعية. لوحظ في المرتين غياب نائب حزب الله رامي أبو حمدان.

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(الاخبار)