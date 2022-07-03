تحقيق في منح سفارات أجنبية تأشيرات مشبوهة

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كتبت" الاخبار": يجري التدقيق في لبنان في احتمال حصول تعاون بين سفارات أجنبية في بيروت وبين الاستخبارات الإسرائيلية لتسهيل حصول عملاء على تأشيرات سريعة لزيارة هذه البلدان ولقاء مشغّليهم فيها. وقد تعززت الشكوك بعدما اكتشفت السلطات الأمنية التركية أن القنصلية السويسرية في إسطنبول سهّلت لعملاء الموساد الحصول على تأشيرات لمجندين عرب. وبيّنت التحقيقات أن مشغلي العملاء يتخذون منعواصم أوروبية غربية وشرقية مقرات لعملهم. تفادياً للاتصال من تل أبيب.