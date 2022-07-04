Advertisement

لبنان

إسرائيل تخشى "صاروخاً متطوراً وخطيراً" يمتلكهُ "حزب الله".. ما هو؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-07-2022 | 00:01
A-
A+
Doc-P-968172-637925151344546279.jpg
Doc-P-968172-637925151344546279.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "والا" العبري في تقرير له، أمس الأحد، إنّه "من المقرر أن تبدأ منصة الغاز العائمة في حقل كاريش بضخّ الغاز في شهر أيلول المقبل"، مشيراً إلى أن "عملية حزب الله الأخيرة التي تمثلت بإرسال مسيرات غير مسلحة فوق الحقل المشار إليه، تحمل في طياتها تداعيات مهمة على المفاوضات لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل من جهة، وعلى نطاق القوات التي سيكرسها الجيش الإسرائيلي الآن لتأمين المنطقة والتصدي للتهديدات الأخرى". 
Advertisement
ووفقاً لتقرير "والا"، فإنّ الجيش الإسرائيلي سيتعين عليه إعادة حساب مساره بسبب الحدث الذي وفق فوق كاريش، يوم السبت، كما أنه سيتم الإنصراف بشكل كبير لتعزيز أنظمة السيطرة والدفاع على طول الحدود مع لبنان.
وبحسب التقرير الذي ترجمه "لبنان24"، فإنّ الأنظمة الدفاعية قد تتزايد على الشواطئ، في حين أن التهديدات القائمة تحتاج إلى زيادة في اليقظة لدى بعض الوحدات العسكرية. 
مع هذا، فقد لفت التقرير إلى أنّ مسؤولين أمنيين إسرائيليين قالوا إن المُسيرات التي تم اعتراضها، السبت، لا يُمكن أن تصطدم بالمنصة العائمة في كاريش، في حين أن العملية كانت تهدف لإرسال رسالة إلى إسرائيل. 
يقول "والا" إن "المسؤولين الأمنيين طرحوا السؤال التالي: ماذا يخطط حزب الله للقيام به بعد ذلك؟". ويضيف: "المسؤولون خلصوا إلى أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يصعّد الضغط على المنطقة بأسرها في جميع الجهات". 
ما هو التهديد الخطير الذي يسعى الإسرائيليون لمواجهته؟
إلى ذلك، ذكر تقريرٌ آخر أن عملية اعتراض طائرات "حزب الله" كانت ناجحة باستخدام نظام صواريخ "باراك"، مضيفاً: "مسؤولو الجيش الإسرائيلي أوضحوا أن تلك الطائرات كانت هدفاً سهلاً للإعتراض بسبب بطء تحليقها، إلا أن التهديد الخطير الذي يتعين على الإسرائيليين التعامل معه هو صاروخ ياخونت المتقدّم الذي يمتلكه حزب الله".
مع هذا، فقد كشف التقرير أنّ الصاروخ الأخير موجود في ترسانة الجيش السوري الصاروخية، فهو يطيرُ بسرعة كبيرة ويشكل ضغطاً للأنظمة الدفاعية.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2022-07-04
02:45 | 2022-07-04
02:29 | 2022-07-04
02:27 | 2022-07-04
02:18 | 2022-07-04
02:15 | 2022-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website