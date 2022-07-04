فجر اليوم... إحباط عملية تهريب اشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية في الشمال

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من مخابرات الجيش تمكنت، فجر اليوم، من احباط عملية تهريب نحو 37 عائلة، عبر البحر بطريقة غير شرعية على شواطئ القلمون في الشمال.



وافادت المعلومات انه تم توقيف عدد من العائلات السورية واللبنانية، وتم اقتيادهم لاحقاً الى التحقيق.

Advertisement