حادث سير بعد نفق شكا.. هذا ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير فجر اليوم بعد نفق شكا، حيث انحرفت سيارة عن مسارها، ثم ارتطمت بالفاصل وسط الطريق.

ولم يسفر الحادث عن سقوط إصابات.