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لبنان

حادث سير بعد نفق شكا.. هذا ما حصل

Lebanon 24
04-07-2022 | 00:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير فجر اليوم بعد نفق شكا، حيث انحرفت سيارة عن مسارها، ثم ارتطمت بالفاصل وسط الطريق.
 
ولم يسفر الحادث عن سقوط إصابات.
 
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حادث سير

شكا

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