اشتباك مسلح بين عائلتين في منطقة التبانة... إليكم التفاصيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن حصول اشتباك مسلح بين عائلتين في منطقة التبانة - شارع الزعبية في طرابلس، تخلله اطلاق نار كثيف متبادل بين الطرفين، مع عملية كر وفر في الشوارع الضيقة.



وعلم "لبنان 24" ان الاشكال جاء على خلفية اشتراك المولدات.

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ولم يسفر عنه إصابات.