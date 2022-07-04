Advertisement

لبنان

"الوطني الحر" يريدُ فرض وصايته على تشكيل الحكومة.. ومرجع معنيّ يردّ

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-07-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-968191-637925185310258459.jpg
Doc-P-968191-637925185310258459.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يريدُ "التيار الوطني الحر" فرض نفسه وصيّا على عملية تأليف الحكومة، رغم قراره عدم تسمية الرئيس المكلّف وعدم المشاركة في الحكومة (وفق ما تظهره مواقفه اللاحقة لاستشارات التأليف) وعدم منح الحكومة الثقة. 
Advertisement
وعلى جري العادة عند كل عملية تأليف، يطل "التيار" برأسه لفرض رأيه ومطالبه وكلها تدور حول محور اساس هو  وزارة الطاقة والمياه.
 
لم "يهضم" التيّار بعد فكرة أن رئيس الحكومة قدم تشكيلة حكومية بعد يوم واحد من انتهاء الاستشارات غير الملزمة، ولا فكرة أن الحكومة "لم تتزين" كالعادة بوزير للتيار "يضيء الطاقة" المفتوحة على "مجهول معلوم" لم يفقه سرّه أحد منذ سنوات.
 
الظروف تغيرت وما كان قد كان. رئيس الحكومة المكلف قدّم تشكيلته، والملف  يبحث بينه وبين رئيس الجمهورية، فليعد "التيار" الى ملعبه، "فلا بحث  في الشأن الحكومي خارج نطاق الرئيسين"، كما يقول مرجع معني.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:27 | 2022-07-04
06:00 | 2022-07-04
05:00 | 2022-07-04
02:00 | 2022-07-04
06:50 | 2022-07-04
06:48 | 2022-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website